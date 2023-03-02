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Lise öğrencisi parmağının sıkıştığı dolap kapağıyla hastaneye kaldırıldı

3. Sayfa Haberleri

Lise öğrencisi parmağının sıkıştığı dolap kapağıyla hastaneye kaldırıldı

Samsun'da özel bir lisede öğrencinin parmağı dolabın kapağına sıkıştı. Öğrenci, dolap kapağı ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da özel bir lisede meydana gelen olayda lise öğrencisi okuldaki dolabın kapağını açmak için parmağını kapaktaki deliğe soktu. Öğrencinin sağ yüzük parmağı kapakta sıkıştı.Bu sırada okul idarecileri ve öğretmenler lise öğrencisinin yardımına koştu.

KAPAKLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kapak bulunduğu yerden söküldü. Lise öğrencisi dolap kapağı ile birlikte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Lise öğrencisinin parmağı sağlık personeli tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Dolap kapağı ise okul görevlilerine teslim edildi.

İşte hastanedeki o görüntüler;

Lise öğrencisi parmağının sıkıştığı dolap kapağıyla hastaneye kaldırıldı

Lise öğrencisi parmağının sıkıştığı dolap kapağıyla hastaneye kaldırıldı

Lise öğrencisi parmağının sıkıştığı dolap kapağıyla hastaneye kaldırıldı

Lise öğrencisi parmağının sıkıştığı dolap kapağıyla hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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