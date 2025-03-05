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Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne ve Baba Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne ve Baba Hayatını Kaybetti
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, gişelerdeki betona çarparak feci bir kazaya yol açtı. 5 günlük bebekleriyle Düzce'ye dönen çift, kazada yaşamını yitirdi. Bebek yoğun bakımda müşahede altında.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobilin gişelerdeki betona çarpması neticesinde karı ve kocanın hayatını kaybettiği feci kazadaki acı detay yürek burktu. Çiftin, doğum için İstanbul'a gittikleri ve 5 günlük bebekleriyle Düzce'deki evlerine dönerken faciayı yaşadıkları öğrenildi. Hayatını kaybeden çift, Düzce'de aynı yerde yan yana toprağa verilecek. Bebeğin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, dün Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Düzce istikametine doğru seyir halinde olan Selman Güngör (33) idaresindeki 81 DY 180 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerce araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücünün eşi Yonca Haymana Güngör (33) ve yeni doğan 5 günlük kızları Su Alya Güngör, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan anne Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz çift yan yana defnedilecek

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda doktor olarak görev yapan ve 2021 yılında evlendikleri öğrenilen Yonca Haymana Güngör ile eşi Selman Güngör bugün Düzce'de Merkez Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Köprübaşı Ömer Efendi Köyü Mezarlığı'nda yan yana defnedilecek.

Bebeğin durumu ciddiyetini koruyor

Öte yandan, feci kazada anne ve babasını kaybeden 5 günlük Su Alya Güngör isimli kız bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından çekilen fotoğrafta, hurdaya dönen otomobilin arkasında görülen bebek puseti detayı ise yürek burktu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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