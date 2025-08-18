Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada
Haber Videosu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybettiği 26 kişinin de yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 20 kişinin çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğünü öğrenilirken otobüs şoförü gözaltına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada

Kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan 60 TY 228 plakalı yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeler mevkisinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 35 yolcudan 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Olay yerine çağırılan çekici yardımıyla otobüs bulunduğu yerden kaldırılırken kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüsün normal seyir halindeyken birden yan yattığı görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler

Bahçeli'nin memleketinde Ağıralioğlu'nun aracını durdurdular
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Tanju Özcan kumarhanede! İşte tartışma yaratan kareye ilk yorumu

Kumarhanedeki belediye başkanı! Kendini bu sözlerle savundu
Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Altuğ'dan 'trafik kazasında öldü' iddiasına sert tepki

Hakkında çıkan haber sonrası adeta deliye döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.