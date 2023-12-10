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Kuzey Makedonya'da cinayetten aranan aşırı sağcı parti lideri Balıkesir'de yakalandı

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında iki cinayetten aranan Ljupco Palevski, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı. Palevski'nin aşırı sağcı bir partinin lideri olduğu biliniyor.

Kuzey Makedonya'da iki cinayetten aranan aşırı sağcı parti lideri, Balıkesir'de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında 14 yaşındaki Vanja Gjorchevska ve 74 yaşındaki Panche Zhezhovski'yi öldürdüğü iddiası ile aranan Ljupco Palevski, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı. İnterpol tarafından arandığı öğrenilen Palevski'nin Makedonya'da aşırı sağcı bir partinin lideri olduğu biliniyor. Şüpheli Palevski'nin Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri Türkiye bağlantılarını da araştırıyor - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Makedonya Üsküp Güvenlik Uluslararası İlişkiler Cinayet 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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