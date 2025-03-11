Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem
Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Hakkari ve Şırnak başta olmak üzere Türkiye'de de birçok şehirde hissedildi.
Kuzey Irak'ın Erbil şehri, saat 21.03'te 4.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
ERBİL'DE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde akşam saat 21.03'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Mergasur olarak duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ
Sarsıntı, Türkiye'de de hissedildi. Hakkari ve Şırnak sarsıntıyı şiddetli hisseden şehirlerimiz arasında yer aldı.