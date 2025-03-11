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Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem

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Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Hakkari ve Şırnak başta olmak üzere Türkiye'de de birçok şehirde hissedildi.

Kuzey Irak'ın Erbil şehri, saat 21.03'te 4.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

ERBİL'DE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde akşam saat 21.03'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Mergasur olarak duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı, Türkiye'de de hissedildi. Hakkari ve Şırnak sarsıntıyı şiddetli hisseden şehirlerimiz arasında yer aldı.

Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Yaw Buda Siddetlimi? Egede Yanardagi Tüm Hiziyla Faaliyette Her ALLAHIN Günü Zaten 5in üzerinde Depremler Oluyo Siz Haber Yapmiyorsunuz O Ayri

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