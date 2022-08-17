Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı! Annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 3 metre derinliğinde 45 santimetre genişliğindeki artezyen kuyusuna düşen 2 yaşındaki, çocuk kurtarma ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu sağ salim kurtarıldı.

Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkiinde saat 20.00 sıralarında, Orhan-Nazlı Çakır çiftinin 2 yaşındaki oğulları Aybars Çakır, anne ve babası zeytinlikte çalışırken bahçenin sonunda bulunan ve üstü açık kalmış artezyen kuyusuna düştü. 45 santimetre genişliğinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen çocuklarının sesini duyan ailesi durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, ambulans, UMKE ve AFAD ekibiyle iş makinesi sevk edildi.

Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı

4 SAAT SONRA MUTLU SON

Küçük çocukla 4 saat boyunca bir yandan korkmaması için konuşan bir yandan da yatay tünel yoluyla sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan ekipler, oldukça titiz bir çalışma sonucunda Aybars'a ulaştı.

Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekiplerinin gayretleriyle minik çocuk sıkıştığı yerden yatay açılan tünel sayesinde çıkarılarak tedbir amaçlı ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklarının çıkarılışını gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak izleyen anne ve babası da sevinç gözyaşları döktü.

Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı

Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı

Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırkağaç Manisa Çocuk 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title