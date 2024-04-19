Kuyumcu soygununda çalınan altınlar ve tüfek ele geçirildi

Kuyumcu soygununda çalınan 4.5 kilo altınla olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan altınlar da ele geçirildi.

Olayın ardından başlatılan çalışmayı kısa sürede sonuçlandıran Giresun Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi yakalayarak, olayda kullanılan tüfekle çalınan 4.5 kilogram altını ele geçirdi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bulancak ilçemizde gerçekleşen kuyumcu soygununda olayı gerçekleştiren şahıslar ile gasp edilen altınlar adliye, emniyet, jandarma teşkilatlarımızın kararlı ve titiz saha çalışmaları neticesinde kısa sürede bulunmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığı olarak Giresun'un huzuru için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.