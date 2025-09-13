Haberler

Kütahya'da yol kontrolü yapan jandarma, takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit

Kütahya'da yol kontrolü yapan jandarma, takla atan otomobilin altında kalıp sürüklenerek şehit oldu.

Alınan bilgilere göre, Kütahya - Çavdarhisar yol 35. kilometresinde yol kontrolü yapan Jandarma uzman çavuş Yücel Yeşil (26), karşı şeritten takla atarak gelen otomobilin altında kalarak sürüklendi. Yeşil, olay yerinde şehit oldu. Takla atan otomobilin sürücüsü, eşi ve çocuğu da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
