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Kütahya'da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez mühürlendi

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Kütahya'da kapatıldıktan 3 ay sonra İdare Mahkeme'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla açılan pavyonlar, Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin ruhsatlarını iptal etmesiyle ikinci kez mühürlenerek kapatıldı.

Kütahya Valiliği, ocak ayında pavyonların bulunduğu bölgede artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmenin faaliyetini süresiz olarak kapattı. Ruhsatları iptal edilen işletmeler polis eşliğinde bölgeye gelen Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Üç aylık sürenin ardından Kütahya İdare Mahkemesi, işletmelerin başvurusu üzerine kapatma hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. İşletmelerde Ramazan Bayramı'nın birinci günü itibariyle yeniden faaliyete geçti.

Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin ruhsatlarla ilgili iptal kararını gerekçe gösteren Kütahya Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmeleri kapatacaklarını sahiplerine tebliğ etti. İşletmeler, geniş güvenlik önlemleri arasında zabıta ekiplerince yeniden mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi.

"BEN YETKİMİ KULLANARAK KAPATTIM"

Kütahya Valisi Musa Işın pavyonların kapatılmasıyla ilgili şunları söylemişti: "Allah bin defa razı olsun sizden, bugüne kadar nerede idiniz diyeceksiniz. Size verdiklerimiz, yazdıklarımız resmi rakamlar. Ama bir de kayıtlara geçmeyen, paylaşamayacağımız şeyler var. Orası tam bir bataklık. Adam öldürme var, gasp var, uyuşturucu var, kadın ticareti var. Suçun her türlüsü, rezalet, kepazelik var. Silah kaçakçılığı var, silah sıkma var. Orası tam bir bataklık. Şimdi böyle bir bataklık orada dururken biz kendi kendimizi kandırıyoruz, diyoruz ki uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Arkadaşlar, bataklık açılmış burada. İşin esas merkezine neden inmiyoruz? Önce burayı kapat, ondan sonra uyuşturucu ile mücadele et. Ben burada valilik yaptığım süre içerisinde onlarla mücadelemi sürdüreceğim. Çünkü burası sizin için, Kütahya için, hepimiz için utanç vesikasıdır. Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı."

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Musa Işın Kütahya Pavyon Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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