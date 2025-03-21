Kütahya'da Suç Örgütü Operasyonu: 7 Gözaltı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, nitelikli yağma ve suç örgütü kurma suçlarına yönelik yaptığı operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda suç örgütü liderleri ve diğer şüphelilere ait birçok delil ele geçirildi.
Kütahya merkezli operasyonda suç örgütü çökertildi, 7 kişi gözaltına alındı
KÜTAHYA - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli Yağma ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
Yapılan incelemelerde, Ç.M. ve O.M. isimli şahısların organize suç örgütü liderliğini yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda Kütahya'nın Gediz ilçesi, Uşak ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ç.M., O.M., İ.M., O.M., D.Y., O.T. ve F.M. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 80 adet senet, 8 adet araç satış sözleşmesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, Şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, Kütahya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.