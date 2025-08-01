Kütahya'da 5 dakikada 4 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 5 dakika arayla peş peşe dört deprem meydana geldi.

AYNI BÖLGE PEŞ PEŞE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, bugün saat 07.15'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Simav, bu depremden 1 dakika sonra, saat 07.16'dA bir kez daha sallandı. Büyüklüğü 3.8 olarak ölçülen bu depremin derinliği ise 11,19 kilometre olarak ölçüldü. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.

PANİK YAŞANDI

Beşik gibi sallanan Simav iki depremin ardından saat 07.17'de bir kez daha 3.8 ile sallandı. Aynı bölge son olarak ise 07.20'de 3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.

İŞTE O DEPREMLER

07.15 - 3.4 büyüklüğünde

07.16 - 3.8 büyüklüğünde

07.17 - 3.8 büyüklüğünde

07.20 - 3 büyüklüğünde