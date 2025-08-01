Kütahya'da 5 dakikada 4 deprem

Kütahya'da 5 dakikada 4 deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5 dakika arayla 4 deprem meydana geldi. En büyüğü 3.8 olan depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 5 dakika arayla peş peşe dört deprem meydana geldi.

AYNI BÖLGE PEŞ PEŞE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, bugün saat 07.15'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Simav, bu depremden 1 dakika sonra, saat 07.16'dA bir kez daha sallandı. Büyüklüğü 3.8 olarak ölçülen bu depremin derinliği ise 11,19 kilometre olarak ölçüldü. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.

PANİK YAŞANDI

Beşik gibi sallanan Simav iki depremin ardından saat 07.17'de bir kez daha 3.8 ile sallandı. Aynı bölge son olarak ise 07.20'de 3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.

İŞTE O DEPREMLER

07.15 - 3.4 büyüklüğünde

07.16 - 3.8 büyüklüğünde

07.17 - 3.8 büyüklüğünde

07.20 - 3 büyüklüğünde

Kütahya'da 5 dakikada dört deprem

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Aile katliamı! Polis tüm ailesini öldürüp intihar etti
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren maaş zammında yeni teklif
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi

ABD'den yeni Türkiye kararı! Trump imzayı attı
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu

Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlemi gezen:

Deprem öldürmez, çürük bina öldürür geçmiş olsun. Yatay mimari zorunlu olmalı yüksek binalarda izalatör şart olmalı.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha

At ve eşek etiyle gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.