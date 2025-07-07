Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı

Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kiracı, kendisinden evini boşaltmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı. Kolundan ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan ev sahibinin hayati tehlikesi bulunurken, olayın ardından kendisini dairesine kilitleyen kiracı ise yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan Taner D., ev sahibi Emre Tosun tarafından evden çıkması için uyarıldı.

Kuşadası'nda kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçakladı

TARTIŞTIĞI EV SAHİBİNİ BIÇAKLADI

Bu nedenle taraflar arasında bir süredir gerginlik yaşanırken Taner D., ev sahibi Tosun'u dairesine çağırdı. Burada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kiracı, Emre Tosun'u kolundan ve karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kuşadası'nda kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçakladı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kanlar içinde kalan ve kendisini güçlükle dışarıya atan Tosun, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Tosun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kuşadası'nda kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçakladı

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olay yerine sevk edilen polis ekipleri kendisini dairesine kilitleyen Taner D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kuşadası'nda kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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