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Kuşadası'nda Bipolar Hastası Kadın Çarşafla Asılı Halde Ölü Bulundu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bipolar hastası olduğu öğrenilen bir kadın, çarşafla asılı halde ölü olarak bulundu. Kadının intihar etmeden önce sosyal medya hesaplarından video yayınladığı belirtildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre bipolar hastası olduğu öğrenilen kadın, çarşafla asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda yaşayan 43 yaşındaki Özlem Duman, iddiaya göre bir süredir bipolar hastasıydı. Daha önce de birkaç kere intihar teşebbüsünde bulunan kadın, geçtiğimiz günlerde Değirmendere Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında saat 15.30 sıralarında yanında getirdiği çarşafla kendini astı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Duman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının intihar etmeden birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından video yayınladığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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