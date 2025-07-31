Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu

Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası yeni başrol arayışına giren "Kuruluş Osman" dizisi, Orhan Bey rolü için Mert Yazıcıoğlu ile anlaştı. Zaman atlamasıyla yeni bir döneme giren yapımda köklü değişiklikler yaşanacak.

Burak Özçivit'in vedasıyla sarsılan "Kuruluş Osman" dizisi, 7. sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. ATV ekranlarının sevilen dönem dizisine genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu dahil oldu. Geçtiğimiz sezon "Kızıl Goncalar" dizisindeki performansıyla dikkat çeken Yazıcıoğlu, bu kez Orhan Bey karakterine hayat verecek.

Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu

ZAMAN ATLAMASIYLA BÜYÜK DEĞİŞİM

Bozdağ Film imzasını taşıyan yapımda yeni sezonda ciddi bir zaman atlaması yaşanacak. Dizi, Osmanlı Devleti'nin ilk kurumsallaşma yıllarına odaklanacak. Bu değişimle birlikte hem hikâyede hem de kadroda köklü bir dönüşüm izleyiciyle buluşacak.

BURAK ÖZÇİVİT SONRASI YENİ DÖNEM

2019'dan bu yana dizinin başrolü olan Burak Özçivit, bölüm başı 4 milyon TL'lik ücret anlaşmazlığı nedeniyle yapımla yollarını ayırmıştı. Yapım şirketi, Osman Bey karakterinin yaşlılık dönemini canlandırması için Cihan Ünal ile anlaşmaya vardı. Yeni dönemin merkezine ise Osman Bey'in oğlu Orhan Bey karakteri yerleşti. Bu rol için birçok oyuncuyla görüşen Bozdağ Film, nihai kararı Mert Yazıcıoğlu'ndan yana kullandı. Açıklama, şirketin sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

GENÇ OYUNCULAR VEDA EDİYOR

Zaman atlaması nedeniyle bazı karakterlere veda ediliyor. Bunlardan biri, Fatma Hatun karakterini canlandıran genç oyuncu Leya Kırşan oldu. 17 yaşındaki Kırşan, yaşça daha büyük bir karaktere dönüşecek olan Fatma Hatun'un yeni sezonda başka bir oyuncu tarafından canlandırılması nedeniyle projeye veda etti.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı

İsrail, KKTC'ye gözünü dikti! 2 ülkeyle birlikte saldırı planı
Grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi

İşçilerin kararı Erdoğan'ın imzası ile ertelendi
40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti

Üst düzey atama ve terfi rüzgarı! 40'tan fazla ilin komutanı değişti
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Yürüyüş yaparken eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıtokuşbey:

Millet bu dizileri izleyip uyurken birileri ülkeyi boşaltıyor.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmail Hayat:

Evet, silivri'de yatıyor şu anda hırsız CHPliler

yanıt22
yanıt8
Haber Yorumlarıözkan akgül:

başka aktör mü bulamadınız.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın 'Türk milleti' yerine kullandığı ifade olay oldu

Hamdi Ulukaya'nın "Türk milleti" yerine kullandığı ifade olay oldu
Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi

Valenin hayatını karartan kaza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.