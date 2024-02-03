Kurtlar Vadisi'nin çekildiği tarihi kıraathanede yangın çıktı

Korkutan yangın Maltepe'de meydana geldi. Bir döneme damga vuran diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin ünlü sahnelerinden birinin çekildiği tarihi kıraathane alevlere teslim oldu. Yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırılırken kıraathanede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Maltepe'de Yalı Mahallesindeki tarihi kıraathaneden sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle duman yükseldi. Kıraathanenin çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek etkisini artırdı. Çevre sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında kıraathanenin üst kısmında kalan iki kişi kendilerini can havliyle dışarı attı.

TARİHİ YAPI KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı.Alevler kıraathanenin bitişiğinde bulunan restorana da sıçrayarak maddi hasara sebep oldu. Alevlere teslim olan binanın çatı kısmı çöktü. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KURTLAR VADİSİ'NİN ÜNLÜ SAHNESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Çıkan yangın söndürülse de tarihi yapı kullanılamaz hale geldi. Kıraathanenin, Kurtlar Vadisi dizisinde, Cerrahpaşa kahve baskınındaki kahvehane olduğu öğrenildi. O ünlü sahne yıllarca çok konuşulanlar arasında yerini almıştı

Yangın hakkında konuşan Mustafa Gökçen, "Yangın sabah dokuz gibi çıktı fakat neden çıktığını bilmiyorum. Burası tarihi bir kıraathanedir. Eski Rumlardan kalma bir kahvedir. Çatıdan çıktığı söyleniyor yangının" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Bozkurt, "Kahvede yatanlar vardı galiba, içeride bir şey mi yaptılar ben de bilmiyorum. Asmalı kahvede çıktı yangın" dedi.