Kurban Bayramı'nda 68 Bin 829 Emniyet Personeli Görev Alacak

Kurban Bayramı süresince vatandaşların güvenli ve sağlıklı yolculuk yapabilmesi için 68 bin 829 emniyet personeli görev yapacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zafer Aydın, Kurban Bayramı tatili süresince alınan ' Trafik tedbirleri' hakkında bilgi verdi. Aydın, bayramda toplam 68 bin 829 personelin görev yapacağını söyleyerek bin 485 mobil radar hız tespit sistemiyle hız denetimi yapacaklarını aktardı. Ayrıca Aydın, uyulacak olan her kuralın önlenecek bir kaza demek olduğuna dikkati çekti.

"Toplamda 68 bin 829 personel bayram süresince görev yapmış olacak"

EGM Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zafer Aydın, Kurban Bayramı trafik denetim tedbirleri kapsamında günlük ortalama 17 bin 645 ekibin görev aldığını kaydederek, "Toplamda 68 bin 829 personel bayram süresince görev yapmış olacak. Bu çerçevede, bin 485 mobil radar hız tespit sistemleriyle hız denetimleri gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra 462 noktada ortalama hız tespit sistemleriyle 62 noktada da EDS sistemleriyle hız denetimleri gerçekleşecek. 3 bin otobüse gizli yolcu uygulaması gerçekleşecek. Görevli personelimiz kendi biletini ücreti mukabilinde alarak yolcu olarak otobüslere biniyor ve sürücünün sefer süresince herhangi bir kural ihlali gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunda tespitlerini yapıyor" diye konuştu.

37 ilde helikopter, 81 ilde dron ile 6 bin 339 saat uçuş planı

Ayrıca havadan trafik denetimleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın, 37 ilde helikopter, 81 ilde dron ile 6 bin 339 saat uçuş planladıklarını aktararak, "Merkezden görevlendirdiğimiz yani EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 157 heyeti illerde alınan trafik tedbirlerini yerinde denetleyecek. Bu tedbirleri de biz Trafik Denetim Merkezi olarak burada anlık olarak kontrol edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kent Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde Türkiye'de 92 binden fazla kamera var"

Uygulama Takip Projesi ile Türkiye'de uygulama yapan tüm ekiplerin yerlerini görebildiklerini söyleyen Aydın, "Bu ekiplerin hangi tür uygulamalar gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Hatta gerekiyorsa buradan görüntülü şekilde ekiple bağlantı kurarak onlardan uygulama hakkında bilgi alabiliyoruz. Bunun dışında Kent Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde Türkiye'de 92 binden fazla kamera var. Bu kameraları anlık olarak izleyebiliyoruz. Trafik yoğunluğunu takip edebiliyoruz. Bunun dışında da özel zamanlar için mutlaka uygulama verdiğimiz konular oluyor. Kırmızı ışık denetimi, cep telefonu, emniyet kemeri kullanmama gibi ihlalleri bu sistem üzerinden de tespit edebiliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Otobüslerin seyahatleri süresince Türkiye'deki konumlarını anlık olarak görüyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni anlık olarak takip edebildiklerini ifade eden Aydın, "Otobüslerin seyahatleri süresince Türkiye'deki konumlarını anlık olarak görüyoruz. Hangi noktada otobüslerin denetlenmesini istiyorsak güzergahtaki ekiplere bu araçların plakalarından hangi firmaya ait olduklarına kadar bildirerek denetlenmesini sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Uyulan her kural, önlenen bir kazadır"

Ayrıca Aydın, Kaza Analizi Projesi ile Türkiye'de meydana gelen kazaların tüm detaylarını görebildiklerini belirtti. Her bir kaza özelinde, kazanın hangi yolda meydana geldiği, kaç aracın karıştığını ve hatta fotoğraflarına kadar takip edebildiklerine dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

"Herkes bayramda güvenle yolculuk yapsın diye tedbir aldık ancak vatandaşlarımızın kurallara uygun davranmasıyla gerçekleşecek. Baktığımızda tüm trafik kazaları önlenebilir. Uyulan her kural, önlenen bir kazadır diyebiliriz. Bizim aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımız da kazaların meydana gelmemesi için kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak trafikte seyrederlerse bu noktada amaçladığımız hedefe ulaşmış oluruz."

Herkese sağlıklı ve iyi bir bayram dileyen Aydın, yolculuğa çıkacak tüm vatandaşların kurallara uyması gerektiğini vurguladı. - ANKARA