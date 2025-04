Kurbağa Adamlar, Can Kurtarmak İçin Gece Gündüz Çalışıyor

Kurbağa Adamlar, canlı birini kurtarma umuduyla gece gündüz çalışıyor

KONYA - Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kurbağa Adamlar her türlü zorlu göreve daima hazır olmak için eğitimlerine devam ediyor. Bazen sazlık alanda ceset ve suç aleti arayan Kurbağa Adamlar meydana gelebilecek felaketlerde sudan canlı birini çıkarmak için gece gündüz mesai yapıyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliğinde bulunan Kurbağa Adamlar, kış döneminde buz tutan göllerde eğitimlerini yaparken havaların ısınması ile eğitimlerine hız verdi. Konya, Aksaray, Nevşehir, Afyonkarahisar illerinden sorumlu olan ve Konya il merkezine yakın olan Altınapa Barajında ve Beyşehir Gölünde çalışmalarını sürdüren Kurbağa Adamlar, zorlu görevlere her daim hazır bekliyor. Eğitim senaryosu gereği Beyşehir Gölünde bulunan sazlık alanda ceset ve suç aleti araması yapan ekip, Altınapa Barajında ise dalgıç eğitimi gerçekleştirdi. Kurbağa adamlara su üstünden dron yardımcı olurken, su altında ise su altı dronu yardımcı oldu. Yılda ortalama 60 saat suda eğitim ve çalışma yapan Kurbağa Adamlar, meydana gelebilecek felaketlerde bir vatandaşın hayatını kurtarabilmek için 7 gün 24 saat mesai yapıyor.

"Boğulma vakaları yaşanmaması için çalışmalar yapıyoruz"

Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakalarının arttığını belirten Konya Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amiri Komiser Hakan Özdemir, "Özellikle göl, gölet, akarsu ve kanallarda boğulma tehlikesi yaşanabiliyor. Türkiye'de her yıl birçok vatandaşımız boğularak hayatını kaybediyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak boğulma vakaları yaşanmaması için çalışmalar yapıyoruz. İl Emniyet Müdürümüz Maksut Yüksek'in talimatları ile sahillerde, meydanlarda stantlar kurarak bilgi veriyoruz" dedi.

"Birkaç beğeni için hayatlarını riske atmamalılar"

Boğulma tehlikesi yaşamamak için yapılması gerekenleri anlatan Komiser Özdemir, "Fırtınalı havalarda ve dalgalı sularda suya girilmemeli. Çocukları ve kendileri için su yüzeyinde kalmalarını sağlayacak can yeleği ve can simidi gibi malzemeler bulundurulmalıdır. Yine de çocuğumuz yüzme bilse dahi can simidi de olsa suda yalnız bırakılmamalı. Can simidi gibi plastik yüzmeye yardımcı olan malzemelere de çok güvenmemek lazım. Çünkü suda akıntı açığa sürükleyebilir. Şaka niyetiyle de olsa kimse suya itilmemeli. Yüzerken küçük çapta bile rahatsızlık olsa mutlaka sudan çıkılmalı. Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşların, tehlikeli olabilecek su kenarlarında, falezlerde, şelale etraflarında dikkatli olması gerek. Birkaç beğeni için hayatlarını riske atmamalılar" şeklinde konuştu.

"En önemli olan ve ilk yapılması gereken iş 112 görevlilerine haber vermektir"

Boğulma vakası ile karşılaşıldığı zaman nelerin yapılması gerektiğini de anlatan Özdemir, "Boğulma vakası ile karşılaşıldığında en başta yapılması gereken iyi yüzücü olsanız bile can simidi, can yeleği ve ip gibi cisimler atılarak güvenli bir şekilde müdahale yapılmalı. En önemli olan ve ilk yapılması gereken iş ise 112 görevlilerine haber vermektir. Boğulma tehlikesi yaşayan kişi sudan çıkarıldıktan sonra ağzında takma diş, protez ve yabancı cisim varsa bunlar çıkarılmalıdır" diye konuştu.

"Boğulmalarda en büyük etken paniğe kapılmaktır"

Rip akıntısına da değinen Özdemir, "Boğulmalarda en büyük etken paniğe kapılmaktır. Panik olan insan kontrolünü kaybeder ve boğulma kaçınılmaz olur. Rip akıntısını bilmeyen ama yüzmeyi çok iyi bilen kişiler akıntıya karşı sürekli efor sarf ettiklerinden yoruluyorlar ve maalesef karaya varamadan can verebiliyorlar. Çeken akıntıya kapılmanız halinde öncelikle sakin olunmalı. Akıntı sizi suyun dibine, suyun altına çekmez, sahilden açığa doğru sürükler. Sahile doğru efor sarf edip yorulmayın. Akıntının bir süre sizi götürmesine izin verin. Bu sırada sırt üstü yatar vaziyette elinizi kaldırarak yardım isteyin. Akıntı zayıfladığında ise, sahile doğru değil. Sahile paralel sağ veya sola yüzerek akıntıdan tamamen kurtulun. Sığ su bayılması da çok tehlikelidir. Genellikle zıpkınla balık avlamak için veya serbest dalış yaparak tek nefeste aşağıya inilir. Adrenalin ve heyecanla su dibinde zaman uzatılır ve su üstüne çıkarken bayılma yaşanabilir. Gerekli ekipmanlar ve gözetmenler olmadan dalış yapılmamalıdır" ifadelerini kullandı.