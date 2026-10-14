Haberler

Küçükçekmece'de motosikletten ateş açılan cinayette 2 şüpheli Esenyurt'ta yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece'de motosikletten ateş açılan cinayette 2 şüpheli Esenyurt'ta yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de altı gün önce motosikletten açılan ateş sonucu öldürülen Hakan Uğur cinayetiyle ilgili soruşturmada firari 2 şüpheli, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılardan birinin silahla ateş açtığı, diğerinin motosikleti kullandığı ileri sürüldü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde altı gün önce motosiklet üzerinden açılan ateş sonucu öldürülen Hakan Uğur cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada, firari olarak aranan 2 şüpheli, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılardan birinin silahla ateş açtığı çektiği, diğerinin ise motosikleti kullandığı ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim Salı günü Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde meydana gelen cinayete ilişkin geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Olayda motosikletli 2 saldırganın silahla ateş açması sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hakan Uğur adlı kişi, ambulans ile kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kanlı saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için saha çalışmalarını yürüten polis, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinden faillerin izini sürdü.

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda, ilk olarak saldırıda motosikleti kullanan ve silahla ateş eden zanlıların kimlik bilgileri ve saklandıkları adres belirlendi. Firari durumdaki 2 şüpheli, 9 Ekim Cuma günü Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye intikal edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay

Geceye damga vuran görüntü! Aman Lemina görmesin
Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı

Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı

Verdiği poz başını fena yaktı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride

Tamam mı devam mı? Altının kaderi saatler sonra belli oluyor

Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi

Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama var
Soyguna girdi, tarihe geçti!

Soyguna girdi, tarihe geçti!
Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular

Arap ülkesinin can damarını vurdular
Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasında

Galatasaray'ı destekleyenler arasında o da vardı
Trump'ın yeni sözcüsü ilk gününde fena pot kırdı

Eşiyle Trump'ı karıştırdı, dünya o anları canlı izledi
Manisa'da ameliyatta karnında spanç unutulduğu ortaya çıkan kadın 4 yıldır acı çekiyor! 2 doktora dava açıldı

Safra ameliyatında karnında unutulmuş! Bağırsağını delip girmiş