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Küçükçekmece'de Kadın Cinayeti: Eski Nişanlıdan Şok Mesaj

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Küçükçekmece'de eski nişanlısı Bahar Kaban'ı öldüren Gökhan Yıldız'ın cinayetten sonra kızın ailesine 'Hak ettiğini buldu' diye mesaj attığı ortaya çıktı. Yıldız'ın Bahar Kaban adına sahte sosyal medya hesabı açarak birlikteyken çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı öğrenildi.

Küçükçekmece'de eski nişanlısı Bahar Kaban'ı öldüren Gökhan Yıldız'ın cinayetten sonra kızın ailesine "Hak ettiğini buldu" diye mesaj attığı ortaya çıktı. Yıldız'ın Bahar Kaban adına sahte sosyal medya hesabı açarak birlikteyken çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı öğrenildi.

Küçükçekmece'de Bahar Kaban'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Bahar Kaban'ın eski nişanlısı Gökhan Yıldız tarafından uzun süredir tehdit mesajları aldığı, genç kadının polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Ancak genç kadının peşini bir türlü bırakmayan Gökhan Yıldız'ın tehdit mesajlarına devam ettiği, "Bahar Kaban" adına sosyal medya hesabı açarak birlikteyken çekilmiş fotoğraflarını ve görüntülerini paylaştığı ifade edildi.

Zanlı Gökhan Yıldız'ın cinayetin ardından Bahar Kaban'ın yakınlarına mesaj attığı ortaya çıktı. Firari olan Yıldız'ın mesajında "Hak ettiğini buldu Bahar. Siyah kanı toprağa, ruhu babası şeytana gitti" ifadeleri dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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