Küçükçekmece'de fabrika yangını! Dumanlar 3 ilçeden görülüyor

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Halı üretimi yapılan fabrikada mahsur kalan işçiler olması muhtemel.

DUMANLAR 3 İLÇEDEN GÖRÜLÜYOR

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, dumanlar Bağcılar, İkitelli ve Gaziosmanpaşa ilçelerinden de görülüyor. Öte yandan yangın nedeniyle Basın Ekspres Yolu çift taraflı olarak yoğunlaştı.