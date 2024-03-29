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Küçükçekmece'de fabrika yangını! Dumanlar 3 ilçeden görülüyor

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Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Küçükçekmece'de fabrika yangını! Dumanlar 3 ilçeden görülüyor

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Halı üretimi yapılan fabrikada mahsur kalan işçiler olması muhtemel.

Küçükçekmece'de fabrika yangını! Dumanlar 3 ilçeden görülüyor

DUMANLAR 3 İLÇEDEN GÖRÜLÜYOR

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, dumanlar Bağcılar, İkitelli ve Gaziosmanpaşa ilçelerinden de görülüyor. Öte yandan yangın nedeniyle Basın Ekspres Yolu çift taraflı olarak yoğunlaştı.

Küçükçekmece'de fabrika yangını! Dumanlar 3 ilçeden görülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece İstanbul Bahariye Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

olcayto mete:

Küçükçekmece'de fabrikanın ne işi var. İstanbul'daki tüm fabrikaları ve tekstil atölyelerini Anadolu'ya tasiyacaksin. hem targik cozumune hemde kira sorununa çözüm olur. şehir rahatlar. ama önce sigintilari ve parayla vatandaşlık alanlari ülkelerine gondermeli

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Hasan Üncü:

Halı fabrikası yanıyordu ikitelli eski star TV yanında

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