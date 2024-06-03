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Küçükçekmece'de çökerek 1 kişinin ölümüne neden olan 3 katlı binanın sahibi tutuklandı

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İstanbul Küçükçekmece'de 2 Haziran Pazar günü çöken ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralı kurtulduğu binanın sahibi, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün çöken ve 1 kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına neden olan 3 katlı binanın sahibi Hacı Murat G. tutuklandı.

BİNANIN ALTINDAKİ DÖNER İŞLETMECİSİ SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası gözaltına alınan binanın altındaki döner dükkanını işleten Özcan K. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece'de çökerek 1 kişinin ölümüne neden olan 3 katlı binanın sahibi tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 3 katlı bina 2 Haziran'da bir anda çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada aralarında bina sahibi Hacı Murat G.'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Küçükçekmece'de çökerek 1 kişinin ölümüne neden olan 3 katlı binanın sahibi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bina sahibi Hacı Murat G., savcılıkta verdiği ifadenin ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı. Döner dükkanını 2021'de tadilat yaparak faaliyete geçirdiği belirlenen Özcan K. adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Küçükçekmece İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Serkan Keleş:

Tamam da neden kaçak yapı mı kolon mu kesilmiş adam dinamit koymuş patlatmış mı. Tutuklanmış tamam ama neden ? Bir haber yapıyorsunuz düzgün yapın. Ülkede hiç kimse işini düzgün yapamaz oldu

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Yok:

Daha ne yapcak kaç kişi öldü otobüs kaza yapıncada şöförü alıyorlar ya içeri ö sebepten birde serbest mi kalsaydı adam

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JokerAllame:

gökyüzünü unutursun inşallah

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1
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Ersin Aktaş:

3 aya kalamz denetimli serbestlikten yararlanır

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Bayram Deniz:

Aynı durumda olan yıkılmamış binaların yıkılmasını mı bekliyor devlet kendi acziyetini anca apartman sahiplerinden çıkarıyor.devletin bir an önce İstanbul için radikal kararlar alması lazım.

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