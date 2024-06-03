Küçükçekmece'de çökerek 1 kişinin ölümüne neden olan 3 katlı binanın sahibi tutuklandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün çöken ve 1 kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına neden olan 3 katlı binanın sahibi Hacı Murat G. tutuklandı.

BİNANIN ALTINDAKİ DÖNER İŞLETMECİSİ SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası gözaltına alınan binanın altındaki döner dükkanını işleten Özcan K. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 3 katlı bina 2 Haziran'da bir anda çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada aralarında bina sahibi Hacı Murat G.'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bina sahibi Hacı Murat G., savcılıkta verdiği ifadenin ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı. Döner dükkanını 2021'de tadilat yaparak faaliyete geçirdiği belirlenen Özcan K. adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.