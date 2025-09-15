Kübra Par ile tv100 Ana Haber Başlıyor!

Haberler

Güncelleme:
Gündemi belirleyen manşetler ve en sıcak gelişmeler, Kübra Par'ın sunumuyla tv100 Ana Haber'de ekrana geliyor. Türkiye'deki ve uluslararası alandaki önemli başlıklar, manipülasyondan uzak habercilik anlayışı, cesur sorular ve tarafsız yorumlarla izleyicilere aktarılacak. Öncü habercilik anlayışı ve farklı bakış açılarıyla Kübra Par ile tv100 Ana Haber bu akşam 18.00'de başlıyor.

Gündemi belirleyen manşetler, en sıcak gelişmeler Kübra Par ile tv100 Ana Haber'de ekrana gelmeye devam ediyor.

Kübra Par, Türkiye'deki sıcak gelişmelerden uluslararası manşetlere kadar günün tüm başlıklarını,manipülasyondan uzak habercilik anlayışı, cesur soruları ve tarafsız yorumlarıyla tv100 Ana Haber'de ekrana getirecek.

Öncü habercilik anlayışı ve farklı bakış açılarıyla Kübra Par ile tv100 Ana Haber bu akşam 18.00'de başlıyor!

Kaynak: TV100 / Muhammed Furkan Güneş - 3.Sayfa
