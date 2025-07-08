3 gün sonra bulunan 63 yaşındaki kayıp kadın, piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış

3 gün sonra bulunan 63 yaşındaki kayıp kadın, piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış
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3 gün sonra bulunan 63 yaşındaki kayıp kadın, piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış
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Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan ve 3 gün sonra sağ olarak bulunan 63 yaşındaki kadının, geceleri kuytu yerlerde saklandığı ve piknikçilerden kalan yiyecekleri yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 63 yaşındaki Fatma Uçma, arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde sağ olarak bulundu.

Kozluk'ta Kaybolan Kadın 3 Gün Sonra Bulundu

EKİPLER SEFERBER OLDU

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, kayıp kadın için Batman AFAD, Erzurum AFAD, ANDA Arama Kurtarma, Batman Arama Kurtarma, AFAD gönüllüleri, güvenlik korucuları, Jandarma Özel Harekat Timi, Adli Araştırma Timi, Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan 128 personel, 13 araç, 1 dron ve 1 arama kurtarma köpeğiyle arama çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Kozluk'ta Kaybolan Kadın 3 Gün Sonra Bulundu

3 GÜN SONRA SAĞ OLARAK BULUNDU

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde kayıp Fatma Uçma'ın saat 15.55'te Tosunpınar köyündeki evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Ayngebire piknik alanında sağ olarak bulunduğu kaydedildi.

Kozluk'ta Kaybolan Kadın 3 Gün Sonra Bulundu

PİKNİKÇİLERDEN KALAN YİYECEKLERLE HAYATTA KALMIŞ

Valilik, Uçma'nın piknik alanında, piknikçilerden kalan yiyecekler ile beslendiğini, geceleri de kuytu yerlerde saklandığını söylediğini bildirdi. Uçma'nın, sağlık kontrolleri yapılmak üzere UMKE ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.

Kozluk'ta Kaybolan Kadın 3 Gün Sonra Bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

milletin çöp konusundaki duyarsızlığı hayat kurtarmış acaba dünyada bunun başka bir örneği varmı

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