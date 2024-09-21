Üye Girişi
Haberler

Kozan'da Yatılı Okulda Öğrenci Darp İddiası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde yatılı okulda okuyan bir öğrencinin, öğretmeni tarafından darp edildiği iddiası üzerine ailesi şikayetçi oldu. Öğrencinin yüzünde ve vücudunda morluklar oluşurken, okul yönetimi öğretmen hakkında idari soruşturma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yatılı okulda okuyan öğrencinin, öğretmeni tarafından darp edildiği iddiasıyla ailesi öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

Kozan ilçesinde bir meslek lisesinde okuyan 10. sınıf öğrencisi A.E.C. (15), Ali Ata Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalıyordu. İddiaya göre, geçtiğimiz gün etüde girmeden arayan ağabeyi ile görüşmek üzere telefonu ile uğraşırken yurdun nöbetçi öğretmeni Osman B. tarafından uyarıldı, ardından darp edildi. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan ve ayak parmağı yaralanan öğrenci, ailesi ile birlikte polis merkezine giderek öğretmenden şikayetçi oldu.

Öğretmeniyle yaşadıklarını İHA muhabirine aktaran A.E.C. (15), "Etüt başlamak üzereyken ağabeyim aradı, para yollayacaktı. Telefonu kapattıktan sonra hoca geldi, telefonu istedi, ben de verdim. Ben de arkadaşım telefonda oyun oynuyordu onu söyledim öğretmene. Hoca gitti üzerine aradı bulamadı. 'Telefonu cebinde' dedim. Buldu ama telefonu almadı. Telefonu çocuktan almayınca bana doğru geldi, 'Sen nasıl bana emir verirsin?' diyerek öğretmenin kendisini darp ettiğini ileri sürdü.

Anne Ayşe C. de, "Çocuğum hatalıysa bize söylesinler, ceza versinler ama bu derece bir şiddet kabul edilemez" dedi.

Baba Mehmet C. de, oğlunun okuması için Kozan'a gönderdiklerini ve yurtta kaldığını belirterek, "Hatası varsa beni arayabilirlerdi. Ben buna çözüm bulurdum. Bu şekilde darp etmeye gerek yoktu" diye konuştu.

Öte yandan okul ve yurt yönetimi tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler 3-sayfa Eğitim Şiddet Hukuk Kozan adana

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

 Olay adam yine rahat durmadı! Yedek olduğu maçta kart gördü

Yedek olduğu maçta kart gördü

 Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

Süper hücrenin vurduğu şehrimiz sele teslim
Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı! CHP Milletvekili Ediz Ün'ün otomobilinden neler çıktı neler

CHP'li milletvekilinin otomobilinden neler çıktı neler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri! Sofyan Amrabat kimdir? Sofyan Amrabat kaç yaşında ve nereli? Dries Mertens kimdir? Dries Mertens kaç yaşında ve nereli? Torreira kimdir? Lucas Torreira kaç yaşında ve nereli? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray- Fenerbahçe Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Atilla Karaoğlan Galatasaray karnesi ne? Atilla Karaoğlan kaç derbi yönetti? DERBİ CANLI ANLATIM! GS-FB maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi CANLI yayın… Yabani 38. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });