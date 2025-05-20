Kozan'da Polis Operasyonu: 7 Şahıs Yakalandı

Kozan'da Polis Operasyonu: 7 Şahıs Yakalandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan denetimlerde aranan 7 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonda silah, uyuşturucu ve modifiyeli araçlarla ilgili işlemler yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada aranan 7 şahıs yakalandı, 4'ü cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Güven Uygulamaları' kapsamında son bir hafta içerisinde 341 polisle 42 noktada denetim gerçekleştirdi. Polisin denetimlerinde silahla yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan 2 yıl ile 3 yıl 4 ay arasından değişen hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü ile uyuşturucu madde ticaretinden aranan 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Kesin hapis cezası bulunan 3 hükümlü ile tutuklanan 1 şüpheli olmak üzere 4 şahıs cezaevine teslim edildi.

Trafik yönünde de denetim yapan ekiplerin, modifiyeli 16 araca işlem gerçekleştirdiği, 85 motosiklet sürücüsüne ise çeşitli maddelerden idari para cezası kestiği belirtildi. Ayrıca, eksiklikleri bulunan 22 araç ve 9 motosiklet trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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