Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Akbaş: Suçla Mücadelede Önemli Kararlar Alınıyor

Adana Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş," Kolluk kuvvetlerimiz tarafından titizlikle yürütülen soruşturmalar neticesinde suç ve suçluyla mücadelede önemli kararlar alınıyor" dedi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, ilçedeki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyarette, bölgedeki adli hizmetlerin güçlendirilmesi, suçla mücadelede iş birliği ve basınla sağlıklı iletişimin önemi konuşuldu.

Başsavcı Akbaş, Kozan Adliyesi'nin beş ilçenin adalet yükünü taşıdığını belirterek, huzur, güven ve adaletin sağlanması için tüm kolluk kuvvetleriyle koordineli bir şekilde çalışıldığını soruşturmalarda titizlik gösterildiğini söyledi. Uyuşturucuyla mücadelede bölgede önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Akbaş, yargılama süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Akbaş, ayrıca, silahla işlenen suçlara karşı adli makamların soruşturma ve yargılama aşamalarında kararlı adımlar attığını kaydetti.

Özellikle ruhsatsız silah ve silahla işlenen suçlara ilişkin mevcut yasal düzenlemelerin hassasiyetle uygulandığını dile getiren Başsavcı Akbaş, "Anayasamız ve ilgili kanunlarımız çerçevesinde gereken tüm adımlar atılıyor. Kolluk kuvvetlerimiz tarafından titizlikle yürütülen soruşturmalar neticesinde suç ve suçluyla mücadelede önemli kararlar alınıyor" şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbaş, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında medyanın desteğinin büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi. - ADANA