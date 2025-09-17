Köyceğiz Belediyesine operasyon! Başkan yardımcısı gözaltına alındı

Muğla'da Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle CİMER'e şikayette bulundu.

BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Özgür Örnek, evinde gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA EVRAK VE DİJİTAL MATERYALE EN KONDU

Köyceğiz Belediyesi'nde ve şüphelinin evinde arama yapan ekipler, çok sayıda evrak ile dijital materyallere el koydu.

