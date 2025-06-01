Kovboy Şapkalı Hırsız, 13 Telefon ve Laptop Çaldı

Kovboy Şapkalı Hırsız, 13 Telefon ve Laptop Çaldı
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Karaman'da bir telefoncu dükkanından 13 cep telefonu ve laptop çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalanarak Konya'da tutuklandı.

Karaman'da girdiği telefoncu dükkanından 13 cep telefonu ile laptop ve çeşitli teknolojik ürünler çalan kovboy şapkalı hırsız Konya'da yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı,12 gün önce gece saat 03.30 sıralarında Ahiosman Mahallesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı telefoncu dükkanının önüne gelen hırsız, önce etrafı kolaçan etti. Daha sonra çevrede kimsenin olmadığına emin olan hırsız yanında bulunan demir levye ile iş yerinin kapı kilidini kırarak içeriye girdi.

"Çaldığı telefon ve malzemeleri çantaya doldurdu"

Güvenlik kamerasının çektiği görüntülerde sakin hareketler sergileyen ve acele etmeyen hırsız, yanında getirdiği çantaya tezgahtaki cep telefonlar ile laptop ve çeşitli teknolojik ürünleri bir bir koydu. Daha sonra şahıs, iş yerinden ayrılarak gözden kayboldu. Şahsın tanınmamak için kovboy şapkası takması da dikkatlerden kaçmadı.

"Kapı açık olunca fark edildi"

İş yeri kapısının açık olduğunu gören bir vatandan durumu hemen dükkan sahibine bildirdi. Bunun üzerine iş yerine gelen dükkan sahibi, iş yerinden

13 telefon, laptop ve çeşitli teknolojik ürünlerin çalındığını görerek polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin A.P. olduğunu belirledi.

"Konya'da yakalandı"

Konya'ya kaçtığı tespit edilen A.P, Akşehir otogarında polis ekiplerince kıs kıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Akşehir Adliyesi'ne sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, A.P'nin Akşehir'de de telefon hırsızlığı gerçekleştirdiği, çalınan teknolojik ürünlerin bir kısmının ele geçirildiği öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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