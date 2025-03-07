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Balıkçı tarafından yakalanan köpek balığından korkunç intikam

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Güney Galler'den Curtis Miller, Güney Afrika'da balık avlama gezisinde korkunç bir deneyim yaşadı. Yakaladığı kum kaplanı köpekbalığı tarafından saldırıya uğrayan Miller'ın koluna saldırı sonucunda üç atardamarı zarar gördü ve yaraları için 91 dikiş atıldı. Bu talihsiz olaya rağmen Miller, balıkçılık tutkusundan vazgeçmiyor ve Güney Afrika'ya tekrar gitmek istediğini belirtiyor. Miller'ın annesi ise oğlunun başına gelenlerden büyük bir şok yaşadı.

Güney Galler'den 30 yaşındaki Curtis Miller, Güney Afrika'da balık avlama gezisinde korkunç bir olay yaşadı. Yakaladığı 136 kiloluk kum kaplanı köpekbalığı ona saldırdı ve neredeyse kolunu koparacaktı.

İki çocuk babası Miller, köpekbalığının ağzından oltayı çıkarmaya çalışırken hayvan aniden çırpındı ve koluna saldırdı. Bu vahşi saldırı sonucunda Miller'ın üç atardamarı zarar gördü ve yaraları için toplam 91 dikiş atılması gerekti.

Miller olayı şöyle anlattı: "İlk anda hiçbir acı hissetmedim. Sonra köpekbalığının ne kadar güçlü olduğunu anladım ve kaybettiğim kanın miktarını gördüm. Arkadaşlarım hemen yardıma koştu ve bölgedeki görevli beni özel bir hastaneye götürdü. Sadece yanlış zamanda yanlış yerdeydim."

Bu korkunç deneyime rağmen Miller, balıkçılık tutkusundan vazgeçmiyor ve Güney Afrika'ya tekrar gitmek istediğini belirtiyor: "Gezimiz çok profesyonelce düzenlenmişti. Ekibin ilgisi ve desteği mükemmeldi. Bu sadece talihsiz bir kazaydı. İnsanlar benim başıma gelenlerden korkup bu deneyimi yaşamaktan vazgeçmemeli. Bu hayatta bir kez yaşanacak bir fırsat ve ben kesinlikle tekrar gideceğim."

Miller olayı sakin karşılarken, annesi Helen Miller (60) haberi duyduğunda büyük şok yaşadı: "Hastaneden çıktıktan sonraki gün beni aradı. Ben tamamen kendimi kaybettim. Sinir krizi geçirdim ve telefonu eşime vermek zorunda kaldım."

Anne Miller sözlerine şöyle devam etti: "Telefonla konuşurken bacağını mı yoksa kolunu mu kaybettiğini bilmiyordum. Sadece yüzünü görebildim ve 'anne, sana söylemem gereken bir şey var, köpekbalığı beni ısırdı' dedi. Bu bir annenin en büyük korkusudur."

"Oltayı çıkarmaya çalışırken köpekbalığı aniden başını çevirdi ve koluna saldırdı. Bu kadar çok kan kaybetmesine rağmen kolunu kaybetmediği için gerçekten çok şanslı."

Köpek balığının kendisini yakalayan balıkçıdan korkunç intikamı

Balıkçı tarafından yakalanan köpek balığından korkunç intikam
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDağıstan:

Akıl dağıtılırken fener tutanlardan...

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Ne işin var senin köpek balığı ile oyun oynanmaz

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