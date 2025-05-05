Köpeği boynundan iple asarak taşıdı

Yozgat'ta bir araç sürücüsünün cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği dehşet verici görüntü infiale yol açtı. Bir kamyonet sürücüsünün seyir halindeyken arkasına bağladığı köpeği boynundan iple asarak taşıdığı anlar, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"BU BİR İŞKENCE, BU BİR CİNAYETTİR"

Görüntülerin paylaşılmasının ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı olaya tepki gösterdi. Vatandaşlar, hayvana uygulanan bu vahşeti "insanlık dışı" olarak nitelendirerek ilgili kurumları göreve çağırdı. "Bu bir işkence, bu bir cinayettir" diyen kullanıcılar, görüntülerdeki şahsın kimliğinin tespit edilip derhal cezalandırılmasını talep etti.

"BU CANİLİĞE SESSİZ KALINMAMALI"

Hayvan hakları savunucuları ve çok sayıda STK da konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak faile en ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti. Yozgat Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik binlerce çağrı yapılırken, "Bu caniliğe sessiz kalınmamalı" ifadeleri öne çıktı. Kamuoyu ise gelişmeleri yakından takip ediyor.