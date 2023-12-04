Konya Valisi Vahdettin Özkan Huzur Şehri Konya Hedefi İçin Çalışıyoruz

Konya Valisi Vahdettin Özkan, huzur şehri Konya hedefi için hep birlikte çalıştıklarını söyledi.

Vali Vahdettin Özkan, Konya'nın genel asayiş, suç ve suçlu ile mücadelede son durumun değerlendirildiği basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Özkan, Kasım ayında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm kolluk kuvvetleriyle birlikte 7/24 esasında özverili olarak çalışıldığını belirten Vali Özkan, "Huzur şehri Konya hedefimizi hep beraber tahakkuk ettiriyoruz. Tarihiyle, kültürüyle, hoşgörüsü ve değerleriyle medeniyet şehri Konya'mız en yaşanılır şehirlerdendir. En güvenli ve en huzurlu şehrimizde hemşehrilerimizin daha da güvenli bir şekilde yaşamaları için çalışıyoruz" dedi.

"Suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor"

Kolluğun görevlerinin başında sayılan suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğine değinen Vali Özkan, "Suça ilişkin etkin önleyici tedbirler aldığımız gibi, aranan suçluların yakalanması için tüm imkanları seferber ediyoruz. Kasım ayı içerisinde Konya'da yapılan çalışmalar sonucu kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 75 kişi yakalanmış, 119 şüpheli tutuklanmıştır. Organize suç çeteleriyle mücadele kararlılıkla devam etmektedir. İlimiz genelinde organize suç örgütlerine yönelik icra edilen operasyonlarda 49 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Bölücü terör örgütü üyelerine yönelik örgüt üyeliği ve propaganda icra edilen operasyonlarda, 2 şüpheli şahsa işlem yapılmış, adresleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılması amacıyla adli makamlara tahkikat evrakları gönderilmiştir. Teknolojinin gelişimi ve dijitalleşme ile birlikte insanların malına kast eden nitelikli dolandırıcılığa karşı tüm siber birimlerimiz teyakkuzdadır. Son 1 ayda bu kategoride Jandarma Komutanlığımızca, işlenen 26 suç ile ilgili 7 kişi tespit ederek adli makamlara sevkleri sağlandı. Yasa dışı silah temin ve ticaretiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğünce Kasım ayında icra edilen operasyonlarda, 10 şahsa işlem yapıldı, 3 şahıs tutuklanırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi. FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. Kasım ayında Konya genelinde FETÖ üyelerine karşı örgüt üyeliği, aranan şahıslara yönelik 6 operasyon gerçekleşti. 18 şahıs yakalandı, adresleri tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmak üzere adli makamlara tahkikat evraklarının sevki sağlandı, 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi" şeklinde konuştu.

Konya'da zehir tacirlerine geçit yok

Uyuşturucunun ve bağımlılığın özellikle gelecek nesiller için en büyük tehlike olduğuna vurgu yapan Vali Özkan, "Her kararlı çalışma mutlak suretle sonuçlarını verecektir, Konya'mızda gençlerimizin geleceğini karartan zehir tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. Uyuşturucu ile mücadelede toplumsal farkındalık ve duyarlılık önemlidir. İl genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik icra edilen 501 operasyonda, 7 bin 940 gram esrar maddesi, 10 bin 682 gram eroin, 107 gram kokain, bin 66 gram metanfetamin, 101 bin 813 adet sentetik hap, 9 bin 978 gram skunk maddesi ele geçirildi. 653 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 155 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca torbacı tabir edilen sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik kolluk uyuşturucu ile mücadele birimlerinin özel saha timleri 7/24 esaslı çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Trafik güvenliğinin önemine de değinen Vali Özkan, "Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik icra edilen denetimlerde ilimiz genelinde 247 bin 106 araç sürücüsü kontrol edilmiş, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde (alkollü/uyuşturucu madde alarak araç kullanmak, drift) ve kurallara uymayan 672 sürücü hakkında adli ve idari işlem uygulanmış, 20 bin 573 araç trafikten men edilmiştir" dedi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve basın mensupları katıldı. - KONYA