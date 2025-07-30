Konya'da Yol Kenarında Yangın Paniği

Konya'nın Bozkır ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın paniğe sebep olurken, ağaçlara sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye Tepearası Mahallesi köy girişinde yol kenarındaki otluk alanda başladı. Edinilen bilgiye göre, yangını fark eden Bozkır Kaymakamlığı Vefa Ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve Bozkır Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın ağaçlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 8 dekarlık otluk alanı etkileyen yangının, yol kenarında yoğun olarak bulunan cam şişe kırıklarından ya da sürücülerin araçlardan attığı sigara izmaritlerinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, yetkililer, özellikle yaz aylarında orman yangını riskinin arttığı bu dönemde vatandaşları cam şişe ve sigara izmariti gibi yanıcı maddeleri doğaya atmamaları konusunda uyardı. Ayrıca, yangınlara karşı daha duyarlı olunması ve muhtemel bir yangın durumunda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği hatırlatıldı. - KONYA