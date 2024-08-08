Konya'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışarak devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir-Seydişehir Karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. yönetimindeki 35 AHF 206 plakalı Opel marka otomobil, Seydişehir istikametine seyrederken aynı istikamette giden ve şerit değiştirmek isteyen Mesut Çakır (51) yönetimindeki 42 BCH 89 plakalı traktöre çarptı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle devrilerek yan yatan traktörün altında kalan sürücü Mesut Çakır ağır yaralandı. Çakır, sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa alındı. Kazada otomobil sürücüsü de yaralandı. Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mesut Çakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA