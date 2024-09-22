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Konya'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 12 Yaralı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza sırasında minibüsten çok sayıda canlı kümes hayvanı ve koyun çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Kazada minibüs içerisinden çok sayıda kümes hayvanı ile koyunlar da çıktı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza yapan minibüs içerisinden çok sayıda kümes hayvanı ile koyunlar da çıktı.

Kaza, Beyşehir'in Yenidoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki Şanlıurfalı tarım işçilerinin içerisinde olduğu 63 NN 953 plakalı minibüs, Konya-Hüyük Karayolu'nun 60. kilometresinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde virajı alamayarak kontrolden çıkıp devrildi. Yol kenarına yan yatan minibüsteki aynı aileden aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi nakledildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yapan tarım işçileriyle beraber minibüsün arka koltuk altları ve koltukların kaldırılmasıyla oluşturulan bölümde aynı araç içerisinde çok sayıda canlı kümes hayvanı ile koyunların yanı sıra bir araç dolusu eşya ile karşılaştı. Kazada, devrilen minibüsün üst bagajındaki eşyalar da yol kenarında toplandı. Tarım işçilerinin Samsun'dan Isparta'ya gittiği öğrenildi. Devrilen minibüs düzeltilerek içerisindeki koyun, kümes hayvanları ve eşyalarla birlikte yediemine teslim edilmek üzere çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 12 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - 3.Sayfa

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