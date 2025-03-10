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Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün tartışan iki iş arkadaşı bugün cadde üzerinde karşılaşınca kavga çıktı. Olayda silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de sopa darbesiyle yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Serdar G. ile Cenap Aslan arasında dün tartışma çıktı.

Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti

BEYZBOL SOPASI İLE ÖNÜNÜ KESTİ

Bugün ise akşam saatlerinde işten çıkan Serdar G., aracıyla Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu sırada Cenap Aslan tarafından önü kesildi. Elinde beyzbol sopası ile araçtan inen Aslan ile aracından inen Serdar G. arasında kavga çıktı. Aslan, sopa ile Serdar G.'ye vururken, aracına yönelen Serdar G. ise eline tabanca aldı.

Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti

TABANCAYLA KARŞILIK VERDİ

Tabancayı gören Cenap Aslan ise geri otomobiline binerek uzaklaşmak istedi. Serdar G. araca ateş ederken, kurşun isabet eden Cenap Aslan aracında hayatını kaybetti.

Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zanlı Serdar G. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti

Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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