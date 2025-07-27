Konya'da Otomobil Kazasında Genç Çocuk Yaralandı

Konya'da koşarak yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayan çocuğa başka bir otomobili daha çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek için bir anda yola doğru koşan M.E.B.'ye (16) önce sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 TH 609 plakalı ticari taksi, daha sonra karşı şeritten gelen 42 MB 0236 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan M.E.B. yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.E.B., ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.E.B.'nin bir anda yola doğru koştuğu ve ticari taksinin çarpmasıyla havaya fırladığı görülüyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA