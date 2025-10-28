Haberler

Konya'da Oto Tamir Servisi Önünde Silahlı Saldırı: 12 Yaralı

Konya'da av tüfeği ile bir iş yerinin önünde rastgele ateş açan kişi 12 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası şüpheli kaçarken, polis onu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'da sanayi sitesinde bulunan bir iş yerine gelen kişi, av tüfeği ile rastgele etrafa ateş açtı. Olayda iş yerinde ve komşu iş yerleri önünde bulunan 12 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bezirgan Sokak üzerinde bir oto tamir bakim servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen bir şahıs yanında bulunan av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Olay yerinde bulunan 12 kişi tüfekten çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

