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Eski eşini yeni sevgilisiyle yakaladı, ortalık kan gölüne döndü

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Konya'da eski eşini yaralayan, birlikte yaşadığı kişiyi de öldüren şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin olayı, eski eşinin birlikte yaşadığı kişinin, çocuklarının yanında olmasından rahatsız olduğu için gerçekleştirdiği öğrenildi.

Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak üzerindeki bir sitenin bahçesinde 43 yaşındaki Özgür Ç. boşandığı eski eşi Şüheyda A. (37) ve onun birlikte yaşadığı 42 yaşındaki Faruk Öksüzoğlu ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Özgür Ç. yanında bulunan tabanca ile Şüheyda A. ve Faruk Öksüzoğlu'nu vurdu.

TALİHSİZ ADAM OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan Faruk Öksüzoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayda bacağından yaralanan Şüheyda A.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Eski eşini yeni sevgilisiyle yakaladı, ortalık kan gölüne döndü

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheli Özgür Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın kaçtığı adresi belirledi. Şüpheli Özgür Ç., belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Eski eşini yeni sevgilisiyle yakaladı, ortalık kan gölüne döndü

"BİR KAÇ KEZ UYARDIM"

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli Özgür Ç., "Olaydan önce de birkaç kez uyarıda bulundum. Çocuklarımın annesine gittiğinde Faruk isimli kişinin orada olmasından rahatsız olduğumu söyledim. Olay günü sokak üzerinde karşılaştık. Çıkan tartışmada olay gerçekleşti" şeklinde anlattığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eski eşini yeni sevgilisiyle yakaladı, ortalık kan gölüne döndü

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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