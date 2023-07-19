Caniliğini deliliğe vurması işe yaramadı! 3 yaşındaki kızını boğazını keserek öldüren anneye müebbet hapis istemi

Konya'da 3 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayarak öldürüp, sonrasında da kendini yaralayan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde kızı Sema Nur Kocabıyık'ı (3) boğazından bıçaklayarak öldüren, ardından da kendi boğazını bıçakla kesip yaralayan Sevda Kocabıyık (35) hakkında hazırlanan iddianamede, 'altsoydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Olay, 25 Mart'ta Sarayönü ilçesi Karabıyık Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda Kocabıyık, önce kızı Sema Nur'un, ardından da kendi boğazını bıçakla kesti. Sema Nur hayatını kaybederken, yaralanan anne ise Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda Kocabıyık, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi. Kocabıyık, burada yapılan tetkikler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"EŞİNİ ÖLDÜR, İNTİHAR ET" DİYE SESLER DUYDUĞUNU İDDİA ETTİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocabıyık hakkında iddianame hazırlandı. Kocabıyık'ın iddianamede yer alan ifadesinde ocak ayından bu yana yoğun psikolojik tedavi gördüğünü, zaman zaman 'Eşini öldür, intihar et' sesleri duyduğunu söyledi.

"KIZIMIN BOĞAZINI KESTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Olay günü ise eşiyle kahve içtikten sonra mutfağa gittiğini, orada ne yaptığını hatırlamadığını, sadece bıçağı mutfaktan aldığını hatırladığını, kızının boğazını kestiğini hatırlamadığını, kendine geldiğinde kızı Sema'nın kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü, olayı neden yaptığını bilmediği için pişman olduğunu söylediğine yer verildi.

BIÇAĞI YASTIĞIN ALTINA SAKLAMIŞ

Ayrıca iddianamede Sevda Kocabıyık'ın kızını öldürüp, kendisini yaraladıktan sonra bıçağı, kızı Sema'nın yastığının altına sakladığı belirtildi. Kocabıyık da ifadesinde bıçağı, korkuyla yastığın altına koyduğunu söyledi.

HASTANEDEN, "AKIL SAĞLIĞI YERİNDE" RAPORU

İddianamede Kayseri Şehir Hastanesi'nden gönderilen raporunda Kocabıyık'ın, üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, bu suçla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğunun belirtildiği anlatıldı. Kocabıyık hakkında 'altsoydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi. İddianame, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.