Konya'da 2 Yaşındaki Çocuk Otelin 3. Katından Düştü

Konya'da 2 Yaşındaki Çocuk Otelin 3. Katından Düştü
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otelin 3. katından düşen 22 aylık erkek bebek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otelin 3. katından kaldırıma düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Evsat Mahallesi'ndeki 3 katlı bir otelin 3. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otel müşterisi olan Özbek uyruklu bir kadının 22 aylık bebeği bebeği S.B.S., kaldıkları otelin odasındaki pencereden yere düştü. Erkek bebek, beton zemine düşerek yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bebek, sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı bebek, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerini sürdüren polis ekipleri, bebeğin düştüğü penceredeki sinekliğin açık vaziyette bulunduğunu tespit etti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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