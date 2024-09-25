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Kontrolden Çıkan Otomobil Kaldırımdaki Çocuğu Hayattan Kopardı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobilin kaldırıma dalarak 15 yaşındaki Muharrem Can Özel'e çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki çocuğu hayattan kopardı, feci kaza kamerada

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin hızla kaldırıma dalarak çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Feci olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Caddesi'nde 35 RKB 01 plakalı aracıyla seyir halinde olan A.K., önündeki beyaz otomobili sollamak için ters şeride geçti. Karşı yönden gelen araçları görünce yeniden kendi şeridine dönmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma daldı. Otomobil, kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki Muharrem Can Özel'e hızla çarparak havada fırlattı. Yere düşen çocuk ağır yaralandı.

Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı

Ağır yaralanan Muharrem Can Özel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla kaldırıma dalarak çocuğa çarpması ve havaya fırlatması, çocuğun yere düşmesi ve otomobilin hızla yoluna devam etmesi yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Kaldırımdaki Çocuğu Hayattan Kopardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KOÇ - 3.Sayfa

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