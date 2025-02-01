Kongo'daki Çatışmalarda Ölü Sayısı 700'e Yükseldi

Birleşmiş Milletler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma'da pazar gününden bu yana devam eden şiddetli çatışmalarda en az 700 kişinin öldüğünü, 2 bin 800 kişinin yaralandığını duyurdu.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde Ruanda destekli M23 isyancı grubu ve ordu arasında yaşanan çatışmaların bilançosu artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Goma'da pazar gününden devam eden çatışmalarda en az 700 kişinin öldüğünü, 2 bin 800 kişinin yaralandığını belirtti. Dujarric, sayıların Dünya Sağlık Örgütü ve ortakları ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti tarafından pazar ve perşembe günleri arasında yapılan değerlendirmeye dayandığını ifade etti. Dujarric, ölü sayısının daha da artacağı uyarısında bulundu.

Çatışmalar sürüyor

İsyancılar şu anda Güney Kivu bölgesinin başkenti Bukavu'ya doğru ilerliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ordusu ise M23'ün ilerleyişini durdurmak amacıyla Goma ile Bukavu arasındaki yola savunma hattı kurdu. Bukavu'yu savunmak için yüzlerce sivil gönüllü görevlendirildi.

M23 tarafından hafta başında yapılan açıklamada, yaklaşık 2 bin 600 kilometre batıda bulunan başkent Kinşasa'ya ulaşana kadar saldırıların sürdürüleceği belirtilmişti.

Çatışmanın nedeni

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki çatışmaların nedeni 1990'lara dayanıyor. Tutsilerden oluşan M23, azınlık hakları için mücadele ettiklerini savunurken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümeti ise Ruanda destekli isyancıların ülkenin doğu bölgesindeki geniş maden zenginliklerini kontrol altına almaya çalıştığını belirtiyor. - KİNŞASA