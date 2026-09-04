Komedyen Göktaş'a 12 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, komedyen İmran Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" isimli gösterisinde kullandığı ve suçlama konusu yapılan sözlere ilişkin savcılığın değerlendirmelerine yer verildi. İddianamede, hakaret suçunun bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut fiil veya olgu isnat etmek ya da sövmek suretiyle kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak olarak tanımlandığı belirtildi.

Kişilere yönelik ağır eleştiri ve rahatsız edici sözlerin hakaret suçu kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği kaydedilen iddianamede, Göktaş'ın söz konusu söylemlerde bulunduğunun sabit olduğu, şüphelinin savunmasında gösteri metnini kendisinin yazdığını kabul ettiği aktarıldı. İddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanına yönelik söylemlerinin eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanının toplum nezdindeki şeref, onur ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu değerlendirildi.

"Oruç tutan canlı bombalar" sözleri

İddianamede, Göktaş'ın halkın büyük bir kesiminin benimsediği İslam dininin ibadetlerinden olan oruç ibadetini gerçekleştiren kişilerin canlı bomba olmaya daha müsait olduğu yönündeki sözlerine de yer verildi. Şüphelinin, bir canlı bombanın oruç tutması halinde kendisini nerede patlatacağının belli olmayacağını söylediği belirtilen iddianamede, bu sözlerle halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği değerlendirildi.

Göktaş'ın İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e ilişkin "çevirisi zayıf" ve "yazar için çok zor, aklına yeni bir fikir gelse" şeklindeki söylemlerinin de iddianamede yer aldığı belirtildi. Savcılıkça, söz konusu ifadelerin halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici nitelikte olduğu ileri sürüldü.

"Dalgıç" ifadesiyle haşema giyen kadınları kastettiğini söyledi

İddianamede, Göktaş'ın gösterisi sırasında kullandığı "dalgıç" ifadesine ilişkin savunmasına da yer verildi. Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığında alınan savunmasında, "dalgıç" kelimesiyle denize haşema ile giren kadınları kastettiğini ikrar ettiği aktarıldı.

Savcılık değerlendirmesinde, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik edilmesinin cezalandırıldığı hatırlatıldı. Suçu oluşturan "tahrikin" soyut saygısızlık ve reddin ötesinde, bir halk kesimine karşı düşmanca tavırların gösterilmesini sağlamaya veya bu tür tavırları pekiştirmeye objektif olarak elverişli olması gerektiği belirtildi.

İddianamede "kin ve düşmanlık" ibaresinin, husumet beslenen konuya karşı tasarlayarak zarar vermeye, öç almayı gerektirecek şiddette nefret duymaya yönelik hareketlerin zemini oluşturan psikolojik bir hal olarak açıklanabileceği belirtildi. Bu kapsamda Göktaş'ın gösterisinde sarf ettiği sözlerin toplumsal barışı zedeleyici, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı mahiyet arz ettiği değerlendirildi.

500'den fazla CİMER başvurusu yapıldı

İddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 500'den fazla CİMER başvurusu yapıldığı ve şikayet dilekçelerinin de bulunduğu belirtildi. Başvurular göz önüne alındığında Göktaş'ın sarf ettiği sözlerin toplumun geniş kesimlerinde kızgınlık uyandırmaya elverişli olduğu değerlendirildi.

Savcılıkça, söz konusu ifadeler nedeniyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığının anlaşıldığı belirtilerek, Göktaş'ın "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işlediği aktarıldı.

Göktaş hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret", "Haklı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama" ile "Suçu ve Suçluyu Övme" suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis istendi. Dosya değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı