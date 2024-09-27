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Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Mezarın açılmasındaki en büyük etkenlerden biri Garipoğlu ailesinin cinayetin işlendiği koltuğun üzerinde yaptığı paylaşımlar oldu.

İstanbul'da 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği tartışmalarına bir nokta koymak için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan mezar açılması (fethi kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılması talebiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Silivri Cezaevi'nde ölü bulunduğu açıklanan Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Açıklamayı Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir sosyal medyadan yaptı. Epözdemir, bugün sosyal medyadan açıklama yaparak, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın taleplerini kabul ettiğini duyurdu.

MEZARI AÇTIRAN ÇARPICI DETAY

10 yılın ardından mezarın açılması için gerekli sebepler de herkesin merak konusu haline geldi. Avukat Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarının açılması için savcılığın gerekçe gösterdiği nedenleri açıkladı.Cem Garipoğlu'nun ailesinin yaptığı kutlama ve paylaşımlar mezarın açılma nedenlerinin başında geliyor. Epözdemir, ailenin Münevver Karabulut 'un katledildiği ve kan izlerinin bulunduğu koltukta oturarak çekildiği fotoğrafları paylaşmasının da fethi kabir kararında ekili olduğunu belirtti.

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

MÜNEVVER'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KOLTUK

Garipoğlu ailesinin oturduğu koltuğun 12 yıl önce Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odadaki koltukla aynı olması dikkat çekmişti. Polis tarafından olay günü yapılan incelemede koltuk üzerinde tespit edilen kan izleri 42, 43 ve 44 şeklinde rakamlarla numaralandırılmıştı. Odanın birçok yerinde kan izleri ortaya çıkmıştı.

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

KOLTUĞU ATMAMIŞLAR

Fotoğraf üzerine Garipoğlu ailesinin olaydan sonra taşındıkları eve koltuğu da götürdüğü de iddia edilmişti. Bunu fark eden takipçilerin tepki göstermesi üzerine fotoğraf karesi bir süre sonra silinmişti.

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Münevver Karabulut Cem Garipoğlu Cem Garipoğlu 3-sayfa Güncel Hukuk Yaşam

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Yorumlar (9)

Emir Güler:

MEZARINDAN ÇIKAN KİŞİNİN CESEDİ KİME AİT ENTERESAN SEYLER OLUYOR GUZEL ÜLKEMDE

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Abdullah KARAMAN:

mezar daha önce ölmüş aile bireylerinden birine ait olabilir. öyle olursa DNA eşleşir ve konu kapanır. belki cem garipoğlu farklı yüzle mezarının açılması çalışmasına katılacak

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Emre Büyükay:

Bu işin altından Ezel’in hikayesinin benzeri bişey çıkarsa aşırı şaşırırım

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Orhan Göksel:

böyle bisey varsa bile kılıfını uydururlar..kacmasina gücü yeten insan mezardakinede değilse bile oymuş gibi rapor cikarttirir

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Zafer Tanrıkulu:

Anlatayım cem diye ölen kişiyi gösterdiklerinde o kişinin alın yapısına burun yapısına çene yapısını kaş yapısına bakın asıl Cem Garipoğlu ile alakası yok benzetilmeye çalışmış bu kişi dokuz ay boyunca kaçıyor sonra yakalanıyor sebebiyse ona benzeyen birisinin bulunması o kadar süre içinde ve cezaevinde Çince çalışmasının sebebi de Çin’e yerleşmesi hayatın orada devam etmesi sahte bir kimliklebunlar benim düşüncem

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İbrahim Demirel:

Az vicdanı olan kimse böyle paylaşımlar da bulunmazdı. Ailecek bu vahşete olumlu bakmışlar.

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Hakan:

cem belkide ameliyatla degistirmistir kendini rusya cindedir onlar tedbirini almistir

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