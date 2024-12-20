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İki ilde fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı, 10 kadın kurtarıldı

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Kocaeli ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 14 şüpheli yakalanırken, 10 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyonda 7 şüpheliye ait 35 milyon TL değerinde mal varlığına el konulması için de soruşturma başlatıldı.

Kocaeli ve Siirt'te polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 6 kişi tutuklandı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 kadın da kurtarıldı.

10 KADIN KURTARILDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 17 Aralık Salı günü saat 07.30 sıralarında Kocaeli'de 18 ve Siirt'te 2 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin eden 14 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 kadın ise kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi.

İki ilde fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı, 10 kadın kurtarıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçu kapsamında; 5 taşınmaz, 5 motorlu araç ile banka hesapları olmak üzere, 7 şüpheliye ait piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL taşınır- taşınmaz mal varlıklarına el koyma ve müsaderesine yönelik soruşturma başlatıldı.

İki ilde fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı, 10 kadın kurtarıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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