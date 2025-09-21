Kocaeli Üniversitesi'nden İsrail'in Küresel Sumud Filo'suna Yönelik Müdahaleye Tepki!

İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filo'suna yönelik müdahalesine tepki gösteren Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü, "İnsani yardım taşıyan sivil bir konvoya yönelik güç kullanımı kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü Yönetim Kurulu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filo'suna İsrail güçlerince yapılan müdahaleyi kınadı. Açıklamada, Gazze'nin 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuka aykırı saldırılarla karşı karşıya olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu'nun raporunda İsrail'in Gazze'de "soykırım" işlediğine dair kanıtların bulunduğu hatırlatılarak, kara harekatıyla birlikte ihlallerin arttığına dikkat çekildi. Kulüp adına açıklama yapan Nail Karagülle, " Gazze'ye yönelik her türlü hukuk dışı müdahale engellenmelidir. Gazze 7 Ekim'den beri İsrail'in hukuka aykırı müdahaleleri altında direnmeye devam etmektedir. BM İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etmek için 16 Eylül itibariyle başlattığı kara saldırısının ana safhası devam etmekte olup 24 saatte 106 kişinin öldürüldüğü bildirilmektedir. Yaklaşık iki yıldır devam eden hukuka aykırı bu müdahaleler artık ciddi bir yoğunluğa ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım suçu oluşturduğunu rapor etmiş, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ise İsrail'in insani yardımların engelsiz biçimde ulaştırılması için tedbir kararları almıştır. Buna rağmen İsrail, uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmeyi sürdürmektedir. Bu kapsamda İsrail'in Sumud filosuna yönelik saldırı ve engellemeleri, sivil hedeflere yönelik yasaklanmış saldırı, insani yardımın engellenmesi ve sivillerin aç bırakılması yasağının ihlali anlamına gelmekte olup uluslararası hukuka aykırılık doğurmaktadır. İnsani yardım taşıdığı açıkça beyan edilen şeffaf ve denetlenebilir sivil bir konvoya yönelik güç kullanımı kabul edilemez. Küresel Gazze Sumud Filosunda, 44 ülkeden yaklaşık 300 insan hakları savunucusu yer almakta olup, bu girişim tamamen sivil ve insani niteliktedir. Filo, Gazze'deki akut insani krize dikkat çekmek, sivillere kesintisiz insani erişim sağlamak ve uluslararası hukukun öngördüğü insani yardım koridorunun fiilen işlemesine destek olmak amacıyla yola çıkmıştır. Gemilerde yalnızca tıbbi malzemeler ve temel insani yardım yükleri bulunmakta; seyrüsefer ve güvenlik açısından uluslararası deniz hukukuna tam riayet edilmektedir. UAD kararları uyarınca İsrail'in insani yardımları kolaylaştırma yükümlülüğü varken, yapılan müdahaleler açıkça soykırımı önleme tedbirlerinin ihlalidir. Sumud Filosu tam da bu gayeye matuf olarak yola çıkmış bağımsız gönüllü bir girişimdir. Korunmasına yönelik tedbirler hem devletler hem uluslararası toplum nezdinde bir mesuliyettir. İnsani yardım bir ayrıcalık değil hukuki bir zorunluluktur. Küresel Sumud Filosu'na yönelik her türlü saldırı ve engelleme uluslararası hukukun ihlalidir. Gazze'ye insani yardım engelsiz ve güvenli biçimde ulaştırılmalı ve bu zulüm artık durdurulmalıdır. Zira insanlığın ve insanlık onurunu dayanma gücü kalmamıştır" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ