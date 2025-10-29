Haberler

Kocaeli'nde 6 Katlı Bina Çöktü, Eczane Sahibi Açıklamalarda Bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir bina çöktü. Eczane sahibi Uğur Aydın, binadaki kolonların sağlam olduğunu ve çatlaklık olmadığını belirterek kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 6 katlı binanın alt katındaki eczanenin sahibi Uğur Aydın gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aydın, "Binanın içinde herhangi bir çatlaklık yok. Görüntüde sanki kolon devrilmiş gibi duruyor ama kolon değil, sadece alüminyumlar bel vermiş. Işık tuttum içine, kolonun herhangi bir yerinde çatlak yok. Kolonların hiçbirinde sıkıntı yoktu" dedi.

Sabah saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 6 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen Levent Bilir, eşi Emine ve çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir'i kurtarma çalışmaları sürüyor.

Eczanenin sahibi Uğur Aydın, binayla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Aydın, "Binanın üstü 2 katlı, kimse yoktu. Binanın altında da kimse yoktu. Orta katında Levent arkadaşımız ve ailesi vardı. Üst katta Aysel abla vardı, onlar da köydeymiş. Binada normalde 3 daire var ama her daire dubleks şeklinde. 3 aile yaşıyor, 2 aile şehir dışındaymış galiba. Onlara da ben haber verdim" dedi.

"Kolonların hiçbirinde sıkıntı yoktu"

10 senedir binada eczane dükkanı işlettiklerini ifade eden Aydın, "Büyük ihtimalle bina, biz gelmeden 2-3 sene önce yapıldı. Binanın içinde herhangi bir çatlaklık yok. Ben kontrol ettim. Görüntüde sanki kolon devrilmiş gibi duruyor ama kolon değil, sadece alüminyumlar bel vermiş. Işık tuttum içine, kolonun herhangi bir yerinde çatlaklık yok. Arka tarafa girdim, herhangi bir çatlaklık yok. Bodruma girdim, oradaki kolonlara baktım çatlaklık yok. Sadece bir perde beton vardı, bodrum katında. Kolonların hiçbirinde sıkıntı yoktu" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
