Kocaeli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: Adana'da 14 Gözaltı

Kocaeli merkezli yapılan, "Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" operasyonunda Adana'nın Kozan ilçesinde 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti aralarında Adana'nın da olduğu birçok ilde eş zamanlı şafak vakti operasyon yaptı. Bu operasyon çerçevesinde Adana'nın Kozan ilçesinde de polis bölgesinde 11, jandarma bölgesinde 3 olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçunu işledikleri öne sürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından Kocaeli'ye gönderilmek üzere otobüse bindirildi. Bu sırada şüphelilere yakınlarının destek olduğu görüldü. - ADANA