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Son Dakika! Kocaeli'de TÜPRAŞ rafinerisinin yanında bulunan petrol firması cayır cayır yanıyor

3. Sayfa Haberleri

Son dakika! Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı. Alanda patlamaların olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı. Alevler 20 metreye kadar yükseldi. Alanda patlamalar yaşanırken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

ÇEVREYE SIÇRAMAMASI İÇİN MÜCADELE EDİLİYOR

Elde edilen ilk bilgilere göre içeride insan olup olmadığına ilişkin bir bilgi verilmezken, alevlerin yan taraftaki işletme ve binalara sıçramaması için itfaiye ekiplerinin büyük bir mücadele sarf ettiği belirtildi.

YANGININ DURUMUNA GÖRE DESTEK İSTENECEK

Kocaeli İtfaiyesi'nin alevleri söndürmek için büyük bir çaba harcadığı, şu anda çevre ilçelerden destek istenmediği ancak duruma göre destek de çağrılabileceği kaydedildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:


Son Dakika! Kocaeli'de bir petrol firması alev alev yanıyor

Son Dakika! Kocaeli'de bir petrol firması alev alev yanıyor

Son Dakika! Kocaeli'de bir petrol firması alev alev yanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Tüpraş Körfez 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

Allah yardımcısı olsun yangın, sel, ve deprem büyük afetlerden ..

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