Kocaeli'deki Şantiyede Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir inşaat alanında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hurdalık alanda toplanan malzemelerin alev alması sonucu çıkan yangında yoğun duman oluştu.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir şantiyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alana toplanan döşek, yatak, çekyat ve plastik malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle bölgeyi yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve iş makinelerinin desteğiyle güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa