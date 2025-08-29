Kocaeli'deki Şantiyede Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir şantiyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alana toplanan döşek, yatak, çekyat ve plastik malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle bölgeyi yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve iş makinelerinin desteğiyle güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ