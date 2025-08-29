Kocaeli'deki Şantiyede Yangın Çıktı

Kocaeli'deki Şantiyede Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir inşaat alanında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hurdalık alanda toplanan malzemelerin alev alması sonucu çıkan yangında yoğun duman oluştu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir şantiyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alana toplanan döşek, yatak, çekyat ve plastik malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle bölgeyi yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve iş makinelerinin desteğiyle güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor

Takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak 'Mourinho' videosu

Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak "Mourinho" videosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.